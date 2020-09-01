يمكن استخدام الذرة لتحضير الكثير من الأطباق وأنواع السلطات. لكن من المعروف أنه لا يمكن توفير هذا المكون طازجاً، أي غير معلّب، في كل المواسم. وهي المشكلة التي تواجهها الكثير من سيدات المنازل.

فإن كنت من هؤلاء، اعلمي أننا وجدنا لك الحل، أي طريقة لتخزّني الذرة الطازجة لكل الأوقات. ولهذا عليك أولاً أن تشتري كمية كبيرة من الأكواز، وتقومي بعدها بهذه الخطوات:

1 نظّفي الأكواز وأزيلي عنها بقايا الخيوط.

2 افصلي حبّات الذرة عن الأكواز وضعيها في صينية.

3 ضعي كمية مناسبة من الماء على النار حتى الغليان.

4 أضيفي حبّات الذرة مع القليل من الملح. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج.

5 ثم صفّي الحبّات بعد نزع القشور التي تتجمع على صفحة الماء.

6 اتركيها تبرد ثم ضعيها في أكياس مخصّصة لحفظ الطعام. أفرغيها من الهواء قدر الإمكان ثم اغلقيها بإحكام واحفظيها في الثلاجة.