#باستا أوريكيت هي إحدى الوجبات المميزة من #المطبخ الإيطالي، وتطهى باستخدام نوع مميز من المعكرونة مثل الآذان الصغيرة تقريباً، ومن هنا جاءت تسميتها “orecchiette” والتي تعني “آذان صغيرة”.

نُقدّم لكم طريقة تحضير “باستا أوريكيت مع كرات لحم الدجاج”، وفقاً لموقع “فود نتورك”.



المكونات:

– رطل باستا أوريكيت

– ربع كوب فتات خبز

– ربع كوب بقدونس مفروم طازج

– بيضتان مخفوقتان قليلاً

– ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم

– ملعقة كبيرة كاتشب

– ثلاثة أرباع كوب جبن رومانو مبشور

– ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح

– ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

– رطل دجاج مفروم

– ربع كوب زيت زيتون

– كوب ونصف مرق دجاج قليل الصوديوم

– 4 أكواب طماطم كرزية مقطعة إلى نصفين

– نصف كوب جبن بارميزان مبشور

– جبن موزاريلا بوكونسيني

– نصف كوب أوراق الريحان الطازجة المفرومة

طريقة التحضير:

– اغلوا قدراً كبيرة من الماء المملح على نار عالية، ثم تُضاف المعكرونة وتُطهى مع التحريك من حين لآخر من 8 إلى 10 دقائق.

– في وعاء متوسط، قلبوا فتات الخبز والبقدونس والبيض والحليب والكاتشب وجبن الرومانو والملح والفلفل، ثم أضيفوا الدجاج وقلبوا المزيج برفق.

– باستخدام ملعقة، شكّلوا خليط الدجاج إلى كرات صغيرة، وفي مقلاة كبيرة، سخنوا الزيت على نار متوسطة عالية، ثم أضيفوا كرات اللحم واطهوها من الجانبين حتى تصبح بنية اللون، ثم أضيفوا مرق الدجاج والطماطم ويُغلى المزيج.

– باستخدام ملعقة خشبية، اكشطوا الأجزاء البنية التي توجد في قاع المقلاة، ثم خففوا الحرارة واتركوها على نار هادئة حتى تنضج الطماطم وتنضج كرات اللحم لمدة 5 دقائق.

– صفوا المعكرونة وانقلوها إلى وعاء تقديم كبير وأضيفوا جبن البارميزان، مع إضافة بعض ماء المعكرونة لتفكيكها إذا لزم الأمر، ثم أضيفوا خليط كرات اللحم وجبنة الموزاريلا ونصف كوب من الريحان.