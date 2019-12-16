أب يصاب بأزمة قلبية بعدما شاهد طفله داخل غسالة ملابس .. ما القصة ؟

نشر موقع ” روسيا اليوم ” واقعة غريبة تعرض لها أحد الأشخاص منذ بضعة أسابيع والتي تسببت له في الأصابة بأزمة قلبية .

حيث رأى هذا الشخص وجه طفله وهو ينظر إليه من داخل غسالة الملابس .. الأمر الذي صدم الأب ليصاب بالنوبة القلبية على الفور .

والمفاجئة في الواقعة أن طفله لم يكن موجوا في الغسالة وإنما الصورة التي شاهدها كانت لقميص طبع عليه صورة وجه الطفل .

ونشر هذا الشخص الصورة التي شاهدها عبر موقع التغريدات ” تويتر ” وقال إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية جراء الصدمة .

وكتب في تحذير وجهه إلى الآباء والأمهات خوفا من التعرض لموقف مماثل قائلا : ” من فضلك إذا كنت تغسل قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه .. ضع ملاحظة تحذيرية على الغسالة أو شيء من هذا القبيل ” .