أحدث فضيحة.. مذيع يلتقط صوراً لجسم امرأة دون علمها بكاميرا سرية

استقال مذيع كوري جنوبي شهير، بعد اتهامه بالتقاط صور لـ “الجزء الأسفل من جسم” امرأة دون علمها، وذلك في أحدث فضيحة تلصص بكاميرا سرية تتعرض لها البلاد.

وذكرت وكالة أنباء Yonhap الكورية الجنوبية، أن كيم سونغ جون، قدم استقالته لشبكة التلفزيون والراديو المحلية «SBS» أمس الإثنين 8 تموز 2019، بعد أن ذكرت تقارير أنه قُبض عليه وهو يلتقط الصور بهاتفه المحمول في محطة مترو في العاصمة الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أنه قُبض عليه بعد وقت قصير من الحادث المزعوم، بعد أن نبه شاهد عيان السيدة التي صُوِّرت فاتصلت بالشرطة.

وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن كيم نفى في البداية أنه التقط الصور، لكن جرت مواجهته بعد ذلك بالصور التي عُثر عليها على هاتفه، وأنه لم يُحتجز حتى الآن ولكنه لا يزال يخضع للتحقيق.

واعتذر كيم في وقت لاحق للضحية ولجهة عمله السابقة. وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء: «أعتذر عن ترك جرح غائر في قلب الضحية. وأود من جميع العاملين في SBS مكان عملي السابق، أن يسامحوني لما سببته لهم من مشكلات».