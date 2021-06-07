كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن واقعة تعرض لها أحد أبناء الأسرة الحاكمة الذي لم يبلغ من العمر 18 عاما صباح اليوم الإثنين .

حيث تلقى الفتي تهديدا بالقتل من جانب شخص مجهول يقود دراجة نارية والذي اعترض طريقه أثناء سيره بسيارته برفقة سائقه وصديقه في منطقة الفحيحيل في محافظة الأحمدي .

واستوقفهم الشخص المجهول وسألهم عن هوياتهم وعند معرفته بإبن الشيخ طالبه بالنزول مهددا إياه بالقتل إن لم ينفذ طلبه .

ولكن الفتى لم يمتثل لما قاله هذا الشخص وتابع طريقه على الرغم من ملاحقته من قبل صاحب الدراجة النارية في محاولة لإيقافهم .. ليتوارى بعد ذلك عن الأنظار بعد فشله في اللحاق بهم وإيقافهم .