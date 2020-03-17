أحمد أبو هشيمة عن خطبته لياسمين صبري : ” حاجة أتشرف بيها “

أجرى رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” لقاءا مع الإعلامي ” أحمد الجمل ” على قناة ” RT Online ” تحدث فيه عن خبر خطبته من الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” الذي تم الإعلان عنه مؤخرا .

وأشار أحمد أبو هشيمة في بداية حديثه إلى إنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية وإنه دائما ما كانت تتردد الشائعات حول ارتباطه من قبل وكان يحرص على نفيها من خلال المكتب الإعلامي الخاص به .

إلا أن ارتباطه بياسمين صبري ليس شائعة ولذلك قام بإعلانها بنفسه فقال : ” دي مش إشاعة دي حقيقة وأعلنت عليها إمبارح وحاجة أتشرف بيها .. بس حياتي الخاصة خلاص كفاية أنا أعلنت ” .

وعن موعد الزواج قال أحمد أبو هشيمة أن فترة الخطوبة لن تكون طويلة وسيكون الزواج في أقرب وقت .. وأكد على أن هذا هو كل ما لديه وإنه لن يفصح عن أية تفاصيل أخرى .