أثار ظهور الإعلامي السعودي أحمد الشقيري وهو يسبح بإعجاب العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلال برنامجه الرمضاني الجديد “سين” بصدرٍ عارٍ وحصد الكثير من الإطراء بسبب جسده الرياضي.

وأظهرت الصور الشقيري وهو يستعد للسباحة وكان عارياً من منطقة الصدر كما هو المعتاد عند أي شخص يرغب بالسباحة أو الغوص وكانت تعليقات الجمهور طريفة ومليئة بالغزل.

ودشن المغردون وسما بعنوان “أحمد الشقيري”، ليتصدر بدوره قائمة الترند في تويتر السعودية مساء الجمعة، وجاء في التعليقات:” يا قلبه وش ذا الزين فديت الجمال والجسم الرياضي”.

وقالت إحدى المتابعات :”ما اشوف اجمل منه كل شي فيه جميل هذا الرجل المثالي اخلاق دين زين شخصية ربي يتمم عليه ويرزقني احد مثله”.

وقالت متابعة أخرى في تعليق طريف:”من كثر ما هو محترم احسه متربي مرتين وفوق كذا وسيم وشخصية والصورة هذي قلبت مخي”.

وبعد انقطاع لسنوات عاد أحمد الشقيري للشاشة مجدداً ببرنامج يحمل اسم “سين” وكان قد نشر عبر حسابه على موقع “إنستغرام” مقطع ترويجيا لبرنامجه منذ أيام وجاء فيه “عندما نمشي في هذه المسيرة نعرف أنه طريق وطريق الكل لازم يشارك فيه، التحسين لا يحصل بضغطة زر، الصورة لا تتكلم عن كم سنة استغرقهم الأمر”.

البرنامج يتطرق للمشاريع التي نفذتها الشركات السعودية في مناطق مختلفة من المملكة، ما بين مشاريع طواحين الهواء ومشاريع بناء مختلفة، ومناظر طبيعية، ومغامرات حماسية.

يذكر أن الشقيري تزوج مرتين وحصل الطلاق مع الأولى وهو متزوج الآن من السعودية رولا دشيشة، أنجب الثنائي طفلين هما يوسف وإبراهيم، ويملك بجانب نشاطه الإعلامي مشروعًا تجارياً خاصاً به ينفق منه على نفسه وعلى أسرته في بيع الأدوات المنزلية بالإضافة إلى أعماله الدعوية والتطوعية.

وغاب الشقيري عن تقديم برنامج خواطر منذ عام 2015، وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة، نظرا للقيم والمبادئ والأفكار التي كان يطرحها.