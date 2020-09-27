نشر اليوتيوبر ” أحمد حسن ” مقطع فيديو برفقة زوجته ” زينب ” عبر قناتهما على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” في الظهور الأول لهما بعد الإفراج عنهما .

وتحدث أحمد حسن في بداية الفيديو عن ارتداء زوجته للحجاب مهنئا إياها على هذه الخطوة قائلا : ” زينب خلاص لبست الحجاب رسميا وأنا أول واحد حابب أقولها مبروك وإن شاء الله ربنا يثبتك على الحجاب وتفضلي لبساه طول العمر إن شاء الله ” .

فيما علقت زينب على هذه الخطوة وقالت : ” بقالي فترة طويلة بفكر في الحجاب وزاد الموضوع في رمضان اللي فات وقعدت أفكر واستخرت ربنا وبعدين خدت القرار لأني طول الفترة اللي فاتت كنت حاسة إني مش مرتاحة ودايما قلقانة وكنت خايفة أموت وأنا بشعري ” .

وتابعت : ” لكن دلوقتي مرتاحة وناوية مقلعوش تاني أدبًا وربنا يثبتني .. خلوا بالكم العمر مش مضمون وإن شاء الله ربنا يكرمكم إنتو كمان .. أنا مش شيخة ولكن بحاول أحسن من نفسي للطريق الصح وبفكر في الخمار كمان بعد شوية ” .

وأضافت : ” الحجاب مش إختيار ولكن ده فرض ومش معنى كده بقولكم روحوا البسوه لأن الواحدة لو مش مقتنعة بده يبقى غلط ” .

وقال أحمد حسن إنه اتخذ عدة قرارات بخصوص طريقة ظهورهما الفترة القادمة التي ستشهد تغييرا كبيرا سيلاحظه المتابعين على حد قوله .

وأبرز القرارات التي أعلن عنها هو عدم ظهور إبنتهما أيلين معهما مرة أخرى في أي فيديو أو قصص مصورة أو أي شيء يخص عملهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي .