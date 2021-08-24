شارك الإعلامي الإماراتي ” أحمد خميس ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام مقطع فيديو من لقاء له في أحد البرامج التلفزيونية كاشفا من خلاله عن استيائه من كثرة الأسئلة التي يتلقاها عن أهله ونسبه .

وأشار أحمد خميس إلى أنه لا يحب الحديث في هذا الموضوع خاصة وأن دولة الإمارات قدمت له الدعم وعوضته عن عدم وجود أهله على حد قوله حتى نسى في أوقات أنه مجهول النسب أو يتيم .

فكتب في تعليقه على الفيديو : ” (مجهول النسب أم يتيم) .. اولا ما أحب اتكلم عن ها الموضوع لأن بفضل الله وثم دولتي الغالية عوضوني عن أشياء كثيرة بحياتي نسيت لوهلة عن كوني مجهول النسب أو يتيم ” .

وتابع : ” لكن السؤال لـ متى أسأل نفسي أهلي موجودين أم لا لأن في أوقات أو ما بكذب عليكم دائما أفكر فيهم وكل يوم أقول في يوم من الأيام بيشوفوني أهلي إذا عايشين ويحسون لوهلة إنهم غلطوا ” .

وأضاف أحمد خميس : ” أو على الأقل ابا أعرف إذا هم متوفين عسبت أكمل حياتي .. هم بالنسبة لي اصلا متوفين لإني ماشفتهم ولا أعرف أشكالهم .. واتمنى منكم تتفهمون إني اكتب لكم ها الكلام لأنكم اهلي ” .



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