خرج الدكتور ” أحمد كريمة ” أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بتصريحات له تزامنا مع إعلان وفاة الفنانة المصرية ” دلال عبد العزيز ” حول أن كل من مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فهو يعد من الشهداء كالذي يجاهد ويقاتل في سبيل الله .

وأرجع أحمد كريمة ذلك إلى أنه قد تعددت الأحاديث التي تشير إلى أن من يموت بمرض فهو من الشهداء .. فقال أنه قد ورد عنْ أبي هُرَيْرةَ -رضي الله عنه- أنه قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّه -صلي الله عليه وسلم- “ الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ : المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه” متفقٌ عليهِ .

وتابع الدكتور أحمد كريمة أن درجة الشهادة هي دليل على حسن الخاتمة وليس كل من قتل فى دار الحرب شهيدا .. مضيفا أن صاحب المرض سواء كان غفيرا أو وزيرا أو فنانا فهو يأخذ الدرجة والمنزلة التى ذكرها رسول الله في حديثه .