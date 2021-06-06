شن الإعلامي ” أحمد موسى ” هجوما لاذعا خلال تقديمه حلقة يوم أمس السبت لبرنامجه ” على مسئوليتي ” على الفنان ” محمد رمضان ” وذلك على خلفية إعلان الأخير في مقطع فيديو له عن تلقيه إتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبروه بأن الدولة قامت بالتحفظ على أمواله .

وأعاد أحمد موسى عرض الفيديو الخاص بمحمد رمضان في برنامجه وعلق عليه قائلا : ” طبعا مدلس وكذاب .. الحقيقة تم الإتصال بيه فعلا واتقاله جالنا حكم قضائي واجب النفاذ لورثة الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 مليون جنيه وهذا المبلغ هيتم تجميده ” .

وتابع مهاجما محمد رمضان ومتهما إياه بترويج الشائعات : ” الجريمة اللي ارتكبها لإنه روج شائعات إن الدولة تحفظت على أمواله مقولتش ليه حكم قضائي يا مدلس .. لو إنت مش عايز تعمل تشهير بالبنوك المصرية والإساءة ليها ولسمعتها وللاقتصاد المصري وأنت كنت سبب في موت الطيار ” .

وأضاف أحمد موسى : ” اللي قاله ده يستحق عقاب لإن القانون بيقول كده .. الشائعات والأخبار الكاذبة والإضرار بالاقتصاد القومي ده ضرب للاقتصاد القومي وتهرب من الضرائب لأنه بيخزن أمواله في البيت ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=163767565712912&t=222