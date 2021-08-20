أثارت نادية الخالدي، دكتورة الارشاد النفسي، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها عن كثرة حالات الاكتئاب واسبابها في الكويت.

وقالت نادية الخالدي خلال حوار اذاعي ان الوكالة الرسمية الكويتية كونا نشرت منذ عدة سنوات ان عدد حالات الاكتئاب في الكويت تبلغ حوالي 250 الف.

وعن اهم اسباب حالات الاكتئاب، قالت الخالدي: “المال الزائد يسبب اكتئاب لان انت ما عندك معنى وما عندنا تحدي في حياتنا الذي يتزوج يسكن مع اهله ونادرا حالات التأجير”.

وقارنت الدكتورة الكويت بالدول الاوروبية قائلة “لما انا اروح الدول الاوروبية اشوف شو التحديات اللي عندهم ومن لما عمره 16 سنة وهو عنده تحدي ان يثبت نفسه وان يشتغل صح وان يكون مال”.

واضافت “نحنا في الكويت مدعومين يعني اذا انت ما عندك شهادة يمشولك راتب واذا انت تشتغل في قطاع خاص يدعمونك”.

وقد اثار كلام الدكتورة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “صح كلامها بحسابي دينار و ٨٠ فلس مادري وين اوديها؟” و “لو المال زائد جان ماقعدنا ولا دقيقه بالديره..الاغلب قروض وحاسدين الفقير على لقمته” .

اي حتى انا عندي ١٢٢ فلس قاعدة افكر شنو اسوي فيها — F (@f37h1) August 19, 2021

بينما دافع اخرون عن وجهة نظر الدكتورة مؤكدين انها تعبر عن حقيقة اسباب الاكتئاب في الكويت.

حقيقه شنو حجي ؟ نص الكويت ناطرين سكن والنص الثاني متقاعدين ماكلين هوا ١٠% تجار كل فلس يقطونه بمحله — Ibrahim haji (@BoAbdullah_73) August 19, 2021