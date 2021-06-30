أدانت المحكمة الابتدائية في مراكش في المغرب، أمس الثلاثاء، مغربية تحمل الجنسية الإيطالية، بالحبس 3 سنوات ونصف السنة، وتغريمها مبلغ 50 ألف درهم (5,500 دولار) بعد اعتقالها من قبل أمن مطار الرباط، بسبب الإساءة للدين الإسلامي.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الفتاة بـ“المس بالمقدسات الدينية للشعب المغربي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي“.

وفي تفاصيل الواقعة التي تعود إلى عام 2019، وفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فقد أقدمت المتهمة، البالغة من العمر 23 عامًا، على تحريف سورة ”الكوثر“، حيث أطلقت عليها اسم سورة ”الويسكي“ وكتبت آياتها بطريقة ساخرة، ثم تعمّدت نشرها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وإثر ذلك، صدرت مذكرة بحث من قبل الجهات الأمنية في مراكش في 2019، بحق الفتاة، حيث كانت قد غادرت المغرب، عقب تخرجها من الجامعة، لتقوم بعدها بنشر المنشور المسيء للدين الإسلامي.

تم الحكم بالسجن ٣ سنوات على المغربية امنة الشرقي بسبب سورة الويسكي بينما لم ينزعج احد من العريفي عندما اخترع سورة التفاحة



الحريات في منطقتنا ليس لها اي وجود pic.twitter.com/EWUhbCoTxz — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 ܕܰܘܺܝܕ݂ ديڤيد (@David_Syriac) June 30, 2021

وتمكّن أمن مطار الرباط/ سلا في 20 يونيو/ حزيران الجاري من توقيف الفتاة، عقب محاولتها دخول البلاد.

3 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 5 مليون سنتيم في حق شابة نشرت تحريفا لسورة الكوثر بعنوان سورة الويسكي والعياد بالله

بعد وصولها للمطار في عملية مرحبا 2021 تم اعتقالها بعد تسجيل دخولها للملكة وجدو أنها مبحوث عنها من طرف الضابطة القضائية، وتم تقديمها للعدالة التي قالت كلمتها في حقها pic.twitter.com/DMnjIRwmN3 — icikenitra (@icikenitra) June 29, 2021

وأوضحت النيابة العامة في صك اتهام المتهمة، أنها أقدمت على: ”الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر منشورات وتوزيعها وبثها للعموم، عبر الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية التي تحقق شرط العلنية“، وهذه الأفعال منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.