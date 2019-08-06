أرباح بملايين الدولارات لأحمد حسن وزينب من قناتهما على يوتيوب؟!.. فيديو

كشف الإعلامي المصري حسام حداد أن أرباح “اليوتيوبرز” أحمد حسن وزينب من قد تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا.

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وقال “حداد”، خلال برنامجه “أونلاين” الذي يقدمه على قناة “إكسترا نيوز”: إنه استخدم موقع “سوشيال بليد” لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة بشأن أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب، موضحًا أن الأرقام “تخض”؛ حيث إن عدد المشتركين في القناة تخطى 3 ملايين شخص.

وتابع، أن إجمالي عدد المشاهدات للقناة أكثر من 380 مليون مشاهدة، ومتوسط الأرباح الشهرية تبدأ من 27 ألف دولار وتصل إلى 5 ملايين دولار سنويًا في الحالة القصوى من المشاهدة، موضحًا أن المتوسط اليومي كان بين 455 دولار إلى 11 ألف دولار، وذلك قبل ولادة ابنتهما ثم تحول إلى 700 دولار ويصل إلى 19 ألف دولار كحد أقصى.