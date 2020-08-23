كشف مكتب مباحث شرطة سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية عن قيام رجل أمريكي باحتضان عدد من الأشخاص في متجر ” وول مارت ” ثم إخبارهم بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

ويظهر الرجل في تصوير الكاميرات الخاصة بالمتجر وهو يرتدي قميصا أسود وسروالا قصير ويقوم وفقا لما نشره مكتب الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإمساك أيدي ضحاياه ثم معانقتهم .

وبعد ذلك يقول لهم : ” فقط أردت إعطاءك عناق كوفيد .. لديك الآن كوفيد ” .. ثم يبتعد ضاحكا .

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تعرف ما إذا كان فعلا المشتبه به مصابا بفيروس كورونا أم لا وقت وقوع الحادث .. ولكنها أكدت على إنه حتى وإن لم يكن مصابا بالفيروس فبمجرد اقترابه من الناس بتلك الطريقة الخطيرة يمكن أن يعاقب عليه قانون ولاية ماساتشوستس .

حيث ينص القانون على أن أي شخص ينقل تهديدا إما بشكل مباشر أو غير مباشر شفهيا أو كتابيا أو بوسائل أخرى يمكن اتهامه بتوجيه تهديدات إرهابية .