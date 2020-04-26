أجرت زوجة الشهيد ” أحمد المنسي ” لقاءا مع قناة ” صدى البلد ” المصرية تحدثت من خلاله عن رأيها بمسلسل ” الاختيار ” الذي يتناول أحداثا من حياة زوجها الراحل وكواليس تحضيره .

وتحدثت زوجة المنسي عن المشاعر المختلفة التي تشعر بها وأهله عند مشاهدة المسلسل ما بين فخر وفرح وحزن .. وأن نجله الأكبر ” حمزة ” متابع جيد للعمل .

وقدمت الشكر لفريق العمل على المجهود المبذول من قبل طاقم العمل وأن ردود الأفعال من جانب المتابعين جيدة للغاية .

وعن أمير كرارة واستعداده للشخصية قالت : ” أمير كرارة سألني عن كتير من التفاصيل سواء برسائل نصية أو بمكالمات .. هو كان حريص على الوصول لأدق التفاصيل حتى أنواع الأكل المفضلة له وعن طريقة دخوله للمنزل وعلاقته بأبنائه ” .

وتابعت : ” أمير كرارة كان حريصا على الاقتراب من شخصية أحمد المنسي وأنا وأصدقائه حرصنا على وضعه في قالب الشخصية ” .

وأشارت زوجة أحمد المنسي عن الفنانة ” سارة عادل ” التي قامت بتجسيد شخصيتها في المسلسل قائلة : ” أتمنى لها مستقبلا ناجحا في السنوات القادمة فهي اقتربت مني كثيرا وتعرفت عليّ عن قرب وكانت بمثابة أخت لي ” .