أزهري: الاحتفال بالكريسماس ووضع الشجرة أمر مستحب… فيديو! منوعات

مواضيع مختارة

قال الأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إضفاء روح البهجة والسعادة على الشعوب ليس محرمًا، لافتا إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد وغيرها من المناسبات التي تدخل السعادة في القلوب أمر جيد ولا حرمانية فيها.

وأضاف الهلالي، خلال استضافته ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية “أون إي” أن المسلمين بالفعل لهم عيدين “شعائريا” وهما “الفطر والأضحى” ولكن هذا لا يمنع أن يدخل الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته أو أصدقاءه السعادة والسرور، مشيرًا إلى أنه ليس حرامًا أن يحتفل الإنسان بعيد ميلاده أو زواجه أو بمناسبة ترقيته بمنصب ما.

وأشار الهلالي، إلى أن شراء أشجار الكريسماس وهدايا أعياد الميلاد وإسعاد الغير بها أمر مستحب وفيه ألفة وود ومحبة، مضيفا أن الله يحاسبنا على نوايانا والخير الموجود بقلوبنا.