أثارت الدكتورة ” آمنة نصير ” الأستاذة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب المصري الجدل بعد التصريحات التي أدلت بها مؤخرا خلال لقاء تليفزيوني لها مع قناة ” الحدث اليوم ” .

والتي تحدثت فيها عن عدم وجود مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم مؤكدة على عدم وجود أى نص قرآني يحرم ذلك ولكن ينبغى أن يكون الزوج من أهل الكتاب .

فقالت آمنة نصير : ” لا يوجد نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم .. غير المسلم هو المسيحي واليهودي وهم أهل كتاب ولا يعبدون الأصنام ولا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ” .

وتابعت : ” غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة ما يطبقه مع زوجته المسيحية أو اليهودية بألا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من القرآن ولا يحرمها أداء الصلاة فلا يوجد مانع والأولاد يتبعون الأب ” .

وأضافت : ” الفقهاء يرون أن زواج المسلمة من غير المسلم مرفوض خشية أن تتسرب الفتيات المسلمات إلى اليهودي أو المسيحي فيتناقص عدد المسلمين ” .