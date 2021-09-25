أفادت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أمس الجمعة، بأن السيدة الأولى أسماء الأسد، التقت المواطنة نجلاء برغل، التي جسدت قصة نجاح مشهودة بعد حصولها على شهادة البكالوريوس وتخرجها من الجامعة في سن 79 عاماً.

ووثق موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة، صورا من لقاء أسماء الأسد بالسيدة نجلاء التي تخرجت في آب/ أغسطس الماضي، وتطمح لمتابعة تعليمها والحصول على درجة الماجستير.

ونشر حساب الرئاسة السورية على ”فيسبوك“ منشوراً حول زيارة أسماء الأسد، جاء فيه: ”تُفتح نوافذ الربيع على قلوب لم يطلها رماد العمر.. ومهما كان قطار الحياة سريعاً يقف ساكناً أمام رغبة الحياة“.

وأضاف المنشور: ”حلم نجلاء بدأ منذ زمن بعيد.. فبعد أن أنجبت وربّت 10 أطفال بقيت متشبثة بأحلامها.. اجتازت اختبارات #محو_الأمية في عمر الخمسين ثم عادت ونالت شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.. ومع اقترابها من الثمانين نالت هذا العام شهادتها الجامعية من قسم المكتبات والمعلومات في #جامعة_تشرين.. إلا أن حلمها لم يتوقف عند ذلك النجاح وتطمح لمتابعة تعليمها ودراسة الماجستير“.

وتابع المنشور: ”السيدة #أسماء_الأسد تلتقي السيدة #نجلاء_برغل التي استطاعت التخرج من الجامعة في آب الماضي وهي بعمر 79 عاماً وتستمع منها لحكاية طموح استثنائية لا يُسجل العمر في فصولها سوى علامات النجاح، وتتحدث معها عن روح التحدي والعزيمة بداخلها التي لم يعرف الإحباط واليأس لها طريقاً“.