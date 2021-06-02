تعتزم الكويت، إنشاء أضخم متحف في العالم عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك بحسب ما ذكره فهد الديحاني، المدير العام للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (رسمية)، لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الإثنين.

وأوضح الديحاني أن “الكويت ستحتضن أضخم متحف في العالم لحياة وسيرة ومقتنيات النبي الكريم محمد على مساحة 25 ألف متر مربع”.

وأضاف أن “المتحف يتضمن 14 قاعة لعرض لمحات من حياة النبي وسيرته العطرة بعدد من اللغات إضافة إلى المقتنيات والمخطوطات النادرة ونسخ من القرآن الكريم”.

وقال الديحاني إن “المتحف سيكون وجهة لأهل الكويت وزوارها من مختلف الجنسيات والديانات ليتعرفوا على حياة خير البشرية والرحمة”.

وأكد أن “هيئة القرآن ستبذل قصارى جهدها لإنجاز هذا العمل العظيم في أبهى صورة تليـق بمقام النبي الكريم والكويت”.

ولم يحدد المصدر مدة إنشاء هذا المتحف ومتى يتم افتتاحه، فيما لم يصدر بيان من وزارة الأوقاف الكويتية بشأن تفاصيل القرار.