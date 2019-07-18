أطباء يستخرجون سكاكين وشفرات حلاقة من أمعاء مريض

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن قيام ” يوجيش ثاكور ” فلاح هندي يبلغ من العمر 30 عاما بإجراء عملية جراحية قام الأطباء من خلالها بإستخراج 33 قطعة معدنية من بينها سكاكين وشفرات حلاقة .

وأجرى يوجيش العملية على إثر دخوله إلى المستشفى لشكواه من ألم شديد في المعدة وقالت والدته للأطباء أن ابنها يأكل أي شيء تقع عليه عيناه .

وبالكشف عليه في المستشفي وعمل أشعة سينية فوجئ الأطباء بوجود سكين ومفك وعدد من شفرات الحلاقة وبعض الأدوات البلاستيكية داخل معدته .

ليقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له بعد يومين من ذلك لاستخراج كل هذه الأشياء من معدة ثاكور .

ويوجد الي الآن في المستشفي للتعافي كما أنه من المقرر عرضه على طبيب نفسي .. حيث يقول الأطباء أن الأشخاص الذين عانوا من مثل هذه الاضطرابات مثل أكل أشياء حادة أو معدنية معرضين للإصابة باضطرابات عقلية مثل انفصام الشخصية والتوحد .