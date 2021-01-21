في حادثة سرقة غريبة نجح لص بولاية أوريغون الأمريكية في سرقة سيارة دفع رباعية لسيدة كانت تقف أمام أحد المتاجر قبل أن يعود إليها ذلك اللص ليوبخها ويهددها بالاتصال بالشرطة بعد أن وجد طفلها في المقعد الخلفي للسيارة.

وسائل إعلام محلية قالت إن السيدة الأمريكية أوقفت سيارتها أمام أحد المتاجر لاقتناء بعض الحاجيات إلا أنها تركت المفتاح داخل السيارة على اعتبار أنها لن تتأخر ولم تكن على بعد أكثر من 500 متر من السيارة، ما سهل مهمة اللص في سرقة السيارة وقيادتها بعيداً.

إلا أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات والذي تركته داخل السيارة أجبر اللص على العودة إليها وهو يصرخ مهدداً بشكايتها إلى الشرطة إذ قال: “كيف لك أن تنسي طفلك الصغير في المقعد الخلفي، إذا فعلت ذلك مرة أخرى سأبلغ الشرطة”، ثم طلب منها أن تأخذ طفلها، قبل أن ينطلق بسيارتها مرة أخرى.

فيما قالت الشرطة إن تلك السيدة أوقفت سيارتها بجانب المحل وتركت المفتاح بداخلها اعتقاداً منها أن الأمور ستكون بخير خاصة وأنها ستتمكن من مراقبة السيارة وصغيرها وهي بالمتجر.

الضابط مات هندرسون قال: “ما فعلته الأم لم يكن جريمة، ولكنه كان خطأً فادحاً، وهذا درس للجميع بأن يغلقوا سياراتهم ويأخذوا المفاتيح معهم مهما كان وقت خروجهم قليلاً” مضيفاً: “نحن ممتنون لأنه أعاد الطفل الصغير”.

أضافات الشركة أن السارق شاب في العشرينات أو الثلاثينات من عمره له شعر بني غامق ويرتدي قناعاً ملوناً، وطالبت الشرطة من رآه بالتبليغ عنه.