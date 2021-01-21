تتشارك الشقيقتان التوأمتان بريتاني وبريانا دين، ٣٣ عاما، في كل إنجاز تقريبا، حتى أنهما تزوجا أيضًا من ثنائي هما جوش وجيريمي ساليرز ، ٣٥ عاما من “أوهايو” بالولايات المتحدة.

وكشفت بريتاني وبريانا، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عن جنس مولودهما في منشور عبر صفحتهما على “انستجرام”.

ومن المتوقع أن يكون الأبناء متشابهين إلى حد التطابق، كما أنه من اللافت أن كلا المرأتين حامل في نفس الوقت.

وعلق الزوجان على المنشور بقولهما: “نحن جميعا مسرورين للغاية لأن يكون هناك فتى صغير محبوب سينضم إلى عائلتنا.. وننتظر الكشف عن جنس الطفل الآخر”.

والتقت بريتاني وبريانا بجوش وجيريمي في مهرجان للتوائم عام ٢٠١٧، ووقعت بينهم قصة حب رومانسية، ثم اتفقوا على الزواج بعد ٦ شهور ، وعاشوا جميعا في نفس المنزل.