أفنان الباتل في مقطع فيديو مثير للجدل تصف الرجال ب ” التحف “

خرجت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ” أفنان الباتل ” بتصريحات مثيرة للجدل من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” تحدثت فيه عن الرجال ووصفتهم ب ” التحف ” .

ظهرت أفنان الباتل في مقطع الفيديو برفقة طفلها ” تركي ” الذي وضعته مؤخرا وهي تحاول إظهار بعض حركاته .

وقالت أفنان : ” بعد وضع ابني تركي اكتشفت أن الرجال لديهم هاجس داخلي بأنهم يريدون أن يكون ولدهم الذكر يشبه الأب ” .

وتابعت : ” الرجال يتفاخرون بذلك عند دخولهم أي مجلس ليقال إن الولد يشبه أبوه مو بيشبه أمه ” .

ثم علقت على الرجال ووصفتهم بالتحف قائلة : ” تحف الرجال والله تحف ” .

الأمر الذي أثار غضب واستياء عددا كبيرا من متابعيها .. وانهالت عليها التعليقات التي تنتقد كيفية تصرفها مع الطفل واستعراضها له إلى جانب جهلها بكيفية الحديث عن الرجال .