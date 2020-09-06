نشر المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أبدى من خلالها إعجابه بأغنية ” يا بلدنا يا حلوة ” للفنان المصري ” عمرو دياب ” .

حيث أشار أفيخاي أدرعي إلى إنه عند إستماعه لكلمات الأغنية يشعر بإنه يستمع إلى وصف لوطنه إسرائيل .. كما يتذكر ذكرياته عند زيارته لمصر .

فكتب في تغريدته قائلا : ” ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه .. أغنية استوقفتني ل عمرو دياب .. يا بلدنا يا حلوة .. اسمع فيها وصفا لوطني الغالي إسرائيل ” .

وتابع : ” وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي لدولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين ” .

وهو الأمر الذي دفع مؤلف الأغنية ” تامر حسين ” إلى الرد على تلك التغريدة فكتب عبر حسابه على موقع تويتر : ” الحقيقة مش عارف إيه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساسا بيكم .. أكيد جوجل ماب مهيس ” .

كما علق ملحن الأغنية ” عزيز الشافعي ” ساخرا من أفيخاي أدرعي وقال : ” إسرائيل مين يا عم الحساس ” .