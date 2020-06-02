أعلنت وزارة الشئون الدينية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء عن قرار إلغاء رحلات الحج لهذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

وصرح ” فخر الرازي ” وزير الشئون الدينية الإندونيسي بأن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام جاء بسبب استمرار القيود غلى السفر وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا .

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج .. وأفاد موقع الوزارة بأن 90% منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر .

يذكر أن إندونيسيا التي تعد من أكبر الدول الإسلامية سكانا تطبق نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء .