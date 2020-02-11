أكلة الموت.. وجبة تصيب 9 من عائلة واحدة بفيروس كورونا في هونغ كونغ

أصيب 9 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا المميت؛ بعد تناولهم وجبة معا، دون إدراك أن اثنين منهم مصابون بالفيروس، في مدينة هونغ كونغ.

وأعلن مسؤولو الصحة في المدينة عن إصابة 10 حالات جديدة بفيروس كورونا من بينها عائلة من 9 أفراد بعد تناولهم وجبة عائلية معا، وبهذا يصل عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 40600 حالة حول العالم، في حين وصل عدد الوفيات تقريبا ألف شخص، ووصل عدد الإصابة بالعدوى في مدينة هونغ كونغ حتى الآن إلى 36 حالة.

ووفقاً لصحيفة ”ديلي ميل“ أصيبت العائلة بالعدوى عند عودة اثنين من أفرادها من إحدى مدن الصين الأخرى، وعند اجتماع العائلة لتناول وجبة العشاء كانت أعراض المرض غير ظاهرة بوضوح، لكن بعد تناول الوجبة بدأت تظهر على العديد منهم آثار واضحة للمرض.

وبحلول يوم الأحد، ثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 22 عاما في العائلة وجدته بفيروس كورونا، وفي نفس الليلة تم تشخيص 7 آخرين حضروا حفل العشاء.

وكشفت الفحوصات الطبية، أن العدوى أصابت اثنين من الضيوف والوالدين و3 أبناء واثنين من أقارب العائلة، ولدى عودته إلى البر الرئيسي للصين في نهاية الشهر، كان أحد أفراد العائلة المصابين بدأ بنشر الفيروس قبل أن يتم رصده ووضعه قيد الحجر الصحي.

يذكر أن دراسة حديثة، أثبتت أن كورونا مثل معظم الفيروسات التنفسية، قابل للانتقال عن طريق العطس وقطرات اللعاب، كما يمكنه الانتشار من خلال استخدام المقاعد العامة والمرحاض.