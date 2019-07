أمطارا غزيرة تتسبب في غرق جزء من ” البيت الأبيض “

كشفت وكالة ” أسوشيتدبرس ” عن اجتياح عاصفة جوية شهدتها العاصمة الأمريكية وأدت إلى هطول أمطار غزيرة يوم الإثنين الماضي .

وتسبب الامطار الغزيرة في قطع الطرق واحتجاز قائدي السيارات وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق متحف الأرشيف الوطني .

ووصل الأمر إلى ” البيت الأبيض ” الذي تأثر بشكل كبير بهطول الأمطار حيث غمرت المياه المكان المخصص لعمل الصحافة في الطابق السفلي بالقرب من الجناح الغربي للبيت الأبيض .. حيث عمل الموظفون الحكوميون بالبيت الأبيض على تصريف المياه .

وقال خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية “كودي ليدبيتر ” أن العاصفة ألقت قرابة 6.3 بوصات من الأمطار بالقرب من فريدريك بولاية ماريلاند .. وحوالي 4.5 بوصات بالقرب من أرلينغتون بفرجينيا .. وحوالي 3.4 بوصات في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في غضون ساعتين فقط .

وصرح المتحدث بإسم إدارة الإطفاء عن إستخدام رجال الطوارئ في مقاطعة ” مونتجومري ” للقوارب في انتشال وإنقاذ عشرات الأشخاص بعد أن غمرت المياه سياراتهم .. بينما لم تتلق الإدارة أية بلاغات عن وجود أي إصابات .

This is Washington D.C. right now. What a mess.

Video from @b_radzinsky pic.twitter.com/kzsnRZsX7u

— Scott Abraham (@ScottABC7) July 8, 2019