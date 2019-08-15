أمل كلوني تكشف عن علاقتها الحالية بجورج كلوني بعد شائعات الخلاف بينهما

بعد شائعات الخلاف والأنباء التي انتشرت مؤخرا عن توتر العلاقة بين النجم العالمي ” جورج كلوني ” وزوجته المحامية البريطانية ” أمل كلوني ” وعن انفصال وشيك بينهما وخاصة بعد أن كشف تقريرا عن وجود علاقة قديمة مع صديقة الملياردير الأمريكي ” جيفري إبشتاين ” الذي انتحر فى وقت سابق .

خرجت أمل كلوني في أول تصريح علني لها تكشف من خلاله عن علاقتها الحالية بزوجها من خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حضورها إحدى المناسبات .

وبدأت أمل حديثها بالحديث عن بداية علاقتهما وقالت : ” عندما التقيت جورج كنت في الـ 35 من عمري .. وكنت بدأت أفكر بأنني أصبحت عانسا .. وبعدها بدأنا نلتقي بطريقة سرية في شقتي في لندن وبعد ذلك بمدة قصيرة شعرت بأنني لا أريد أن أكون مع أي شخص آخر غيره ” .

وتابعت : ” الآن وبعد 5 سنوات لم يتغير شيء .. ما زال الشخص الذي يحظى بإعجابي وحده والذي تجعلني ابتسامته أذوب ” .

وبينما تظهر على ملامح وجه جورج كلوني علامات التأثر بحديثها توجهت إليه بالحديث قائلة : ” حبيبي ما وجدته معك هو الحب العظيم الذي لطالما حلمت به .. لقد ملأت منزلنا بالحب والسعادة ” .