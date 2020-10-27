نشر الشاعر الغنائي المصري ” أمير طعيمة ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يعلق من خلاله على التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” عن موقفه من الإساءة للرسول وللدين الإسلامي في الأيام الماضية .

وأشار أمير طعيمة في منشوره إلى الطريقة التي طلب من الجمهور تنفيذها للرد على ماكرون فقال : ” بدعو كل اللي عنده موهبة الرسم يعمل رسوم كاريكاتيرية مهينة لماكرون ونشرها علي السوشيال ميديا وفي كل مكان ممكن ” .

وتابع : ” كل ما الرسم يبقي مهين ومسئ يكون أفضل .. أتمنى من الدول الإسلامية والعربية تسمح بوضعها علي المباني الحكومية .. لازم نبقي متحضرين زيه ونشاركه حرية التعبير ” .