تداول ناشطون على مواقع التواص الاجتماعي مقطع فيديو لأب مصري يردد جمل مؤثرة واصفا ابنته ببعض الكلمات الطيبة والحسنة، أثناء عقد قرانها، وهو ما تسبب في بكاء الحضور، من بينهم المأذون.



وشاركت الابنة الفيديو عبر حسالها على الفايسبوك، معبرة عن سعادتها وحبها لوالدها، قائلة: “انا فخورة بأني بنتك.. انت افضل أب على الإطلاق.. ربنا يخليك لينا يا حبيبى”.



وظهر الأب خلال الفيديو يردد الكلمات وراء المأذون، ثم فاجئ الجميع وهو يصفها قائلاً: “قرة عيني وروح فؤادي .. صديقتي بلا سمعة.. وحبيبتي بلا غيرة.. والقلوب بحبها مسكونة.. أم ابيها رغم صغرها.. سبيلي إلى الجنة بإذن ربها.. “شمس أيامي وقمر لياليا”.