قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في مصر بإلقاء القبض على سيدة احتجزت إبنها ويدعى ” محمد ” البالغ من العمر 28 سنة داخل غرفة مغلقة بباب حديدي لمدة عامين .

وقالت الأم في التحقيقات أن إبنها يعاني من مرض نفسي منذ حوالي 16 عاما وهو إنفصام في الشخصية واضطرت إلى حبسه داخل هذه الغرفة لعدم إستطاعتها التعامل معه خاصة بعد وفاة والده .

حيث كان الإبن يتعدى عليها بالضرب ويغادر المنزل للنوم في المقابر كما يقوم بمحاولات لحرق المنزل تاركاً موقد الغاز مشتعلاً مما جعلها تقوم بحبسه .

وأشارت إلى أن إبنها كان يُعالج في مستشفى دميرة للصحة النفسية لمدة 3 شهور وخرج منه منذ فترة .. وتدهورت حالته مجددا ورفضت المستشفى إستقباله مرة أخرى .

وطالبت الأم بحجز إبنها في مستشفى للحصول على الرعاية الصحية اللازمة خاصة وأن أوضاعها المادية غير جيدة ولا تستطيع تلبيه طلباته أو إحضار الدواء له .