شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة جريمة قتل مروعة حيث أقدمت سيدة مصرية تبلغ من العمر 30 عاما على خنق طفلتيها أثناء نومهما .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم نقل الطفلتان إلى المستشفى وادعت الأم أن الوفاة بسبب اختناقهما من تسرب غاز طبيعي في الشقة .

إلا أن التحقيقات بعد ذلك كشفت أن الأم هي التي قتلتهما خنقا وهما نائمتان وهو ما اعترفت به أمام النيابة .

فقالت إنها تزوجت منذ 10 سنوات وأنجبت طفلتين أعمارهما 6 و7 سنوات .. لكن زوجها كان يعتدي عليها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة فقررت أن تقتل طفلتيها ثم تنتحر .

وأضافت : ” قررت أن أنقذ نفسي وأطفالي من العذاب الذي أراه على يد زوجي .. وفي يوم الحادث انتظرت توجه زوجي إلى عمله ثم دخلت غرفة نوم الأطفال وخنقت الطفلتين أثناء نومهما ” .