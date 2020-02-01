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أم تقرر التخلص من حياتها وحياة طفليها بالسقوط في النيل .. والنتيجة لم تكن في الحسبان

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تلقت مديرية أمن المنيا بلاغا من أهالي مركز بني مزار بالمحافظة يفيد بقيام ربة منزل تبلغ من العمر 30 عاما بإلقاء طفليها ” محمد 9 سنوات ” و ” كمال 6 سنوات ” في مياه النيل ثم ألقت بنفسها .

ولكن تمكن مجموعة من الصيادين من إنقاذها ولقى الطفلان مصرعهما .

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة واستعانت قوات الأمن برجال الإنقاذ النهري لإخراج جثتي الطفلين واللذان تم نقل جثتيهما لمشرحة المستشفى الحكومي .

وكشفت التحريات الأولية عن أن السبب من وراء قيام الأم بذلك هو وجود خلافات بينها وبين زوجها وأهل زوجها بسبب رغبتها في الإقامة بمنزل مستقل عن أسرته والتي تطورت خلال الفترة الأخيرة ودفعها إلى التخلص من حياتها عقب قيامها بإنهاء حياة طفليها .

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