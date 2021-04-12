حدث غريب حصل قبل أيام قليلة في الصين حين اكتشفت إمراة يوم زفاف إبنها أن عروسته هي ابنتها الضائعة.

في التفاصيل لاحظت المرأة ندبة على يد عروس إبنها واستطاعت ان تكتشف من خلالها أنها ابنتها الضائعة فسارعت لتسأل أهل العروس ان كانت متبناة فقالوا لها انهم وجدوها قبل أكثر من 20 سنة على الطريق.

واستطاع الزفاف ان يستمر اذ اتضح أن هذه المرأة تبنت ابنها بعدما فقدت الأمل في إيجاد ابنتها البيولوجية وتكون بذلك قد ربت زوج ابنتها الحقيقية طوال هذه السنوات.

عند سماعها للقصة، أجهشت العروس بالبكاء ووصفت لحظة لقاء والدتها البيولوجية بأنها “أسعد من يوم الزفاف نفسه”.

https://mothership.sg/2021/04/woman-wedding-daughter-in-law/#vidy-0020eb15-4413-41fc-b90e-60a13cd52205





