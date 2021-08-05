أقدمت سيدة مصرية على قتل إبنتها الشابة التي تبلغ من العمر 18 عاما بإلقائها من الطابق السادس بأحد العقارات في منطقة البساتين بالقاهرة وذلك لعدم موافقة الفتاة على الزواج من شاب معاق ذهنيا لكنه ثري .

وكانت قد تلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة سقطت من أحد العقارات ملقاة في الشارع .. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث .

وكشفت التحقيقات أن والدة الفتاة وخالها قاما بقتل الضحية وألقيا بها من أعلى العقار بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها ليقدما على دفعها وإسقاطها من الطابق السادس .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث .