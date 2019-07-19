أنباء عن حمل ميغان ماركل بعد أقل من 3 أشهر على ولادتها

ازدادت التكهنات حول حمل دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، عقب أقل من 3 أشهر من ولادة طفلها الأول من الأمير هاري. وقالت الخبيرة الملكية ميلاني بروملي إن ميغان ماركل والأمير هاري يستعدان للإعلان عن حمل ثانٍ “قريبًا جدًا”، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

وبينما من المتوقع أن يكون لدى ميغان وهاري جدول مزدحم في الخريف، بسبب زيارة رسمية إلى أفريقيا، إلا أن بروملي قالت إن الزوجين قد يعودان من الرحلة بإعلان سعيد.

وردًا على سؤال من المشجعين الملكيين عما إذا كان الزوجان يمكن أن يكشفا قريبًا عن انتظارهما لطفل جديد، قالت: “نعم، وأعتقد أنه سيكون قريبًا أيضًا”. وتتطابق توقعاتها مع زيادة الرهانات خلال الأيام القليلة الماضية على إعلان حمل قادم لميغان ماركل والأمير هاري.

وقال أليكس أباتي المتحدث باسم شركة “كورال” للمقامرات: “لقد غامرنا على مدار الأيام القليلة الماضية بمراهنات على انتظار هاري وميغان لطفل ثانٍ في عام 2020، وكما هو الحال دائمًا في هذا النوع من المقامرة، نادرًا ما يوجد دخان دون نار”.

وأضاف: “حمى الأطفال قد تستحوذ قريبًا على العائلة المالكة مرة أخرى وعلى الرغم من الولادة قبل أسابيع فقط، فلن نتفاجأ إذا كان لدى هاري وميغان الخطأ”. وكانت الكاتبة الملكية كاتي نيكول أكثر حذرًا من احتمال أن يُصبح آرشي أخًا كبيرًا قريبًا، لكنها اعترفت بأن مصادر قريبة من الدوق والدوقة أفادت بأن الزوجين يتطلعان إلى “عائلة كبيرة” وأنهما قررا إضافة عضو جديد إلى عائلتهما العام المقبل.