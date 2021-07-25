تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بصدور توجيهات بإيقاف الأنشطة الموسيقية والغنائية داخل المقاهي والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات في مكة المكرمة في المملكة السعودية.



وقالت مصادر أن ذلك جاء بعد رصد ارتفاع أصوات الموسيقى في هذه الأماكن، لافتة إلى أن الهيئة العامة للترفيه لا تمنح تراخيص موسيقية أو غنائية داخل مكة. مؤكدة أنه سيتم معاقبة المخالفين.



#خالد_الفيصل



الأمير خالد الفيصل يوجه بمنع إقامة أي نشاط موسيقي أو غنائي داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي في #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/GDcpMCLU1m — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) July 24, 2021

وتداولت حسابات على موقع تويتر تعميم من “إمارة منطقة مكة” يقضي بإيقاف الأنشطة الموسيقية والغنائية وذلك بسبب ارتفاع أصوات الموسيقى ومكبرات الصوت.

وقد اثار هذا القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اثنى عليه الكثيرون.

بعيدا انه مكه او مو مكه كون الناس تتساهل بالاغاني وتشوفها امر طبيعي فذا لحاله بلاء ووضع يشفق عليه كلنا ندري انو الاغاني حرام بس على الاقل اسمعوها بينكم وبين نفسكم مايحتاج تجاهرو فيها • غير الملتزمين الي مابيسمعو اغاني يقعدو في البيت ! وكل الاماكن فيها موسيقى ودا اصح حاجة صارت. — • غ (@LFGEW) July 24, 2021