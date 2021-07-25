تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بصدور توجيهات بإيقاف الأنشطة الموسيقية والغنائية داخل المقاهي والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات في مكة المكرمة في المملكة السعودية.
وقالت مصادر أن ذلك جاء بعد رصد ارتفاع أصوات الموسيقى في هذه الأماكن، لافتة إلى أن الهيئة العامة للترفيه لا تمنح تراخيص موسيقية أو غنائية داخل مكة. مؤكدة أنه سيتم معاقبة المخالفين.
وتداولت حسابات على موقع تويتر تعميم من “إمارة منطقة مكة” يقضي بإيقاف الأنشطة الموسيقية والغنائية وذلك بسبب ارتفاع أصوات الموسيقى ومكبرات الصوت.
وقد اثار هذا القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اثنى عليه الكثيرون.