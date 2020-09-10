اختار اليوتيوبر أنس مروة وزوجته أصالة المالح الإعلان عن جنس مولودها بطريقة مختلفة ومميزة وذلك على برج خليفة الذى يعتبر من أكبر أبراج العالم، حيث وقفا أسفل البرج في انتظار لحظة الإعلان.

ويظهر من خلال برج خليفة العد التنازلي للإعلان عن جنس المولود، حيث تم الكشف أنه ولد، بينما كان يقفان بالانتظار برفقة عدد من أسرهم وأصدقائهم، مما أثار مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب حساب “برج خليفة” على تويتر: “أطول برج في العالم احتضن أكبر حفلٍ عالمي للإعلان عن مولود، ليصل الخبر السعيد لكل مكان! مبروك لأنس وأصالة ونتمنى لهم حياةً ملؤها السعادة واللحظات المذهلة من برج خليفة”.

أطول برج في العالم احتضن أكبر حفلٍ عالمي للإعلان عن مولود، ليصل الخبر السعيد لكل مكان! مبروك لأنس وأصالة ونتمنى لهم حياةً ملؤها السعادة واللحظات المذهلة من #برج_خليفة pic.twitter.com/AhYVY8E4J7 — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 9, 2020

ويملك الزوجان قناة على اليويتوب يتابعها أكثر من 7 ملايين شخص، بينما شاهد الفيديو أكثر من عشرة ملايين مشاهدة منذ طرحه اليوم على يوتيوب.

قيمة العرض الضوئي على برج خليفة

هذا وتتراوح تكلفة الإعلان على واجهة برج خليفة بين 100 ألف إلى مليون درهم إماراتي، وذلك حسب باقات الإعلانات المختلفة، حسبما ذكرت صحفية البيان الاقتصادية الإماراتية، حيث يبلغ سعر العرض الضوئي عال الدقة بتقنية HD على كامل واجهة البرج مرة واحدة لمدة 3 دقائق 350 ألف درهم، أي ما يعادل 100 الف دولار امريكي تقريبا، وذلك خلال أيام الذروة المتمثلة في عطلة نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً.

وتبلغ قيمة الدقيقة الواحدة 116.6 ألف درهم، فيما يبلغ سعر العرض الضوئي بذات المواصفات خلال أيام الأسبوع وبنفس التوقيت 250 ألف درهم ما يعادل حوالي سبعين الف دولار امريكي.