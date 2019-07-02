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أول تعليق رسمي “إماراتي” بشأن تقارير إخبارية عن الأميرة هيا بنت الحسين

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علقت سفارة الإمارات في لندن، على ما يتردد من مزاعم بشأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا بنت الحسين، وتواجدها في الخارج.

وحول ما تردد من وجود اتصالات، لاستجلاء الموقف أو للضغط لعودة الأميرة هيا أو لمنع عودتها إلى دبي، فقد نقلت صحيفة الغارديان نفيًا من السفارة الإماراتية في لندن، لما يقال عن تدخلها أو مشاركتها في موضوع وجود الأميرة هيا ببريطانيا.

ونسبت الصحيفة للناطق باسم السفارة قوله، إن ”حكومة الإمارات لا تنوي التعليق على أي مزاعم تخص الحياة الشخصية للأفراد“.

وجوابًا على سؤال عما إذا كانت حكومة الإمارات طرحت هذا الموضوع مع نظيراتها الألمانية أو البريطانية، أجاب الناطق بلسان السفارة: لا، لم يحصل ذلك.

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