علقت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، على مصرع 6 مرضى مصابين بكوفيد-19 في مستشفى السلط الحكومي بسبب انقطاع أجهزة التنفس الاصطناعي جراء توقف التيار الكهربائي .لأكثر من 45 دقيقة

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة… إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان.”.

ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة… إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) March 13, 2021

يذكر ان الملك عبدالله الثاني وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، تواجدا في المستشفى للوقوف على أسباب هذه الحادث الذي وصف بـ “الأليم”، والاشراف على التحقيقات ومحاسبة المتسببين بهذا الحادث.

وظهر الملك عبدالله الثاني، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في حالة غضب شديد ‏وكان يتكلم مع مدير المستشفى بعد الحادثة، ويطالبه بتقديم استقالته.

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد الحادثة، فيما أكد مصدر أن استقالة الوزير من منصبه جاءت تلبية لأمر ملكي.

وكانت وكالة “عمون” الأردنية للأنباء، نقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد وفيات انقطاع الأوكسجين عن المستشفى وصل إلى 8. وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث.