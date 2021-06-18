تصدر هاشتاغ #أول_سعودي_بجزيرة_تيران ضمن المواضيع المتصدرة لتويتر في السعودي بعد تداول مقطع فيديو بشكل واسع زعم صاحبه انه أول مواطن سعودي يقوم بزيارة للجزيرة الواقعة في البحر الاحمر.

، وقد افتتح الناشط مقطع فيديو الذي قام بتصويره على سواحل جزيرة تيران ابالقول “هذه جزيرة تيران التابعة للسعودية” مؤكدا أنه “أول سعودي يأتي لينزل ويتمشى في جزيرة تيران”.

الشاب ( خيال ) هو

اول سعودي يقوم بالتصوير بجزيرة تيران #اول_سعودي_بجزيره_تيران

شاهد جمال المنظر pic.twitter.com/MzQBQTAiPK — رفع هشتاق ترند (@khalad997) June 17, 2021

ووصف السعودي ما شاهده في الفيديو بـ”كأنه خيال وليس حقيقة”.

وقام بتصوير رمال الشاطئ التي لا يظهر عليها أي علامات بشرية سوى آثار أقدامه، وعاد ليكرر قوله “أنا أول سعودي أتيت لأتمشى في جزيرة تيران”.

ورد أحد المغردين على الفيديو، قائلا إنه “غير صحيح أول سعودي ينزل بها!! ممكن أول سعودي يصور بها”.

غير صحيح اول سعودي ينزل بها!! ممكن اول سعودي يصور بها لكن شيبان المنطقة نزلوا عليها قبل — Mohamed Aljahani (@MohamedAljahani) June 17, 2021

وعبرت أخرى عن استغرابها كون مصور الفيديو تمكن من الوصول إلى تلك الجزيرة المحظورة “غريبة سمحوا لك حنا كل الجزر في البحر الأحمر رفضوا اصحاب المراكب يوصلونا يقولون ممنوع بس تشوفها من بعيد”.

غريبة سمحوا لك حنا كل الجزر في البحر الأحمر رفضوا اصحاب المراكب يوصلونا يقولون ممنوع بس تشوفها من بعيد — فاطمة علي (@fasr55) June 17, 2021

وكانت قد انتقلت السيطرة على جزيرة تيران للسلطات السعودية، بعد أن نقلت القاهرة السيادة عليها إلى الرياض، في 2016، في قرار شمل جزيرة صنافير أيضا.

وتقع كل من تيران وصنافير بمحاذاة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، في قلب الممر الملاحي الرئيسي المؤدي إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، المطل على خليج العقبة.