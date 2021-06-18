تصدر هاشتاغ #أول_سعودي_بجزيرة_تيران ضمن المواضيع المتصدرة لتويتر في السعودي بعد تداول مقطع فيديو بشكل واسع زعم صاحبه انه أول مواطن سعودي يقوم بزيارة للجزيرة الواقعة في البحر الاحمر.
، وقد افتتح الناشط مقطع فيديو الذي قام بتصويره على سواحل جزيرة تيران ابالقول “هذه جزيرة تيران التابعة للسعودية” مؤكدا أنه “أول سعودي يأتي لينزل ويتمشى في جزيرة تيران”.
ووصف السعودي ما شاهده في الفيديو بـ”كأنه خيال وليس حقيقة”.
وقام بتصوير رمال الشاطئ التي لا يظهر عليها أي علامات بشرية سوى آثار أقدامه، وعاد ليكرر قوله “أنا أول سعودي أتيت لأتمشى في جزيرة تيران”.
ورد أحد المغردين على الفيديو، قائلا إنه “غير صحيح أول سعودي ينزل بها!! ممكن أول سعودي يصور بها”.
وعبرت أخرى عن استغرابها كون مصور الفيديو تمكن من الوصول إلى تلك الجزيرة المحظورة “غريبة سمحوا لك حنا كل الجزر في البحر الأحمر رفضوا اصحاب المراكب يوصلونا يقولون ممنوع بس تشوفها من بعيد”.
وكانت قد انتقلت السيطرة على جزيرة تيران للسلطات السعودية، بعد أن نقلت القاهرة السيادة عليها إلى الرياض، في 2016، في قرار شمل جزيرة صنافير أيضا.
وتقع كل من تيران وصنافير بمحاذاة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، في قلب الممر الملاحي الرئيسي المؤدي إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، المطل على خليج العقبة.