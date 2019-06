أول ظهور لشريف مدكور عقب عمليته الجراحية

View this post on Instagram

النهارده كنت مع حبيبي وأخويا ابو قلب طيب الاعلامي المصري المتميز شريف مدكور، اللي كنت قلقان وهاموت عشان أكون معاه وقت أزمته ، والحمدلله ربنا قدرني اني ازوره النهارده في بيته وبطمنكم انه بخير الحمدلله ، الراجل ده بيحارب المرض وبيعدي من أزمته بروحه الحلوه الايجابيه وقوته وعزيمته وتفائله وإمانه بالله ، يا شريف انت عارف انا بحبك قد ايه وال ١٥ سنه اللي نعرف بعض فيهم، بتزيد في نظري كل يوم عن التاني ، ربنا يشفيك شفاءً تاماً ويعافيك من هذا المرض الخبيث بحق الأيام المفترجه دي ، بحبك يا صاحبي ❤️ اللي بيحبه يدعيله ، لعلها اليوم ليلة القدر 🙏🏼🙏🏼 #احمد_فريد #شريف_مدكور @sherif_madkour_tv