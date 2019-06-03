أول ظهور لشريف مدكور عقب عمليته الجراحية

نشر الفنان ” أحمد فريد ” على حسابه الشخصي على انستجرام مقطف فيديو يجمعه بالإعلامي المصري شريف مدكور اثناء زيارة فريد له بمنزله للاطمئنان عليه في أول ظهور لشريف مدكور عقب إجرائه لعملية استئصال ورم خبيث بالقولون .

وعلق فريد على الصورة قائلا : ” النهاردة كنت مع حبيبي وأخويا أبو قلب طيب الإعلامي المصري المتميز شريف مدكور اللي كنت قلقان عليه وهموت عشان أكون معاه وقت أزمته والحمد لله ربنا قدرني إنى أزوره النهاردة في بيته ” .

وطمأن الجماهير على حالة شريف مدكور الصحية وإنه بخير .

وأضاف فريد أن شريف مدكور يحارب مرضه وسيمر من هذه الأزمة بروحه الجميلة وقوته وعزيمته وإيمانه بالله .

وقال : ” يا شريف انت عارف أنا بحبك أد إيه وال 15 سنة اللي نعرف بعض فيهم بتزيد في نظري كل يوم عن التاني ” .

ودعا أحمد فريد له بالشفاء في هذه الأيام الفضيلة وطلب من محبيه أن يدعوا له .