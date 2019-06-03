أول ظهور لشريف مدكور عقب عمليته الجراحية

نشر الفنان ” أحمد فريد ” على حسابه الشخصي على انستجرام مقطف فيديو يجمعه بالإعلامي المصري شريف مدكور اثناء زيارة فريد له بمنزله للاطمئنان عليه في أول ظهور لشريف مدكور عقب إجرائه لعملية استئصال ورم خبيث بالقولون .
وعلق فريد على الصورة قائلا : ” النهاردة كنت مع حبيبي وأخويا أبو قلب طيب الإعلامي المصري المتميز شريف مدكور اللي كنت قلقان عليه وهموت عشان أكون معاه وقت أزمته والحمد لله ربنا قدرني إنى أزوره النهاردة في بيته ” .
وطمأن الجماهير على حالة شريف مدكور الصحية وإنه بخير .
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النهارده كنت مع حبيبي وأخويا ابو قلب طيب الاعلامي المصري المتميز شريف مدكور، اللي كنت قلقان وهاموت عشان أكون معاه وقت أزمته ، والحمدلله ربنا قدرني اني ازوره النهارده في بيته وبطمنكم انه بخير الحمدلله ، الراجل ده بيحارب المرض وبيعدي من أزمته بروحه الحلوه الايجابيه وقوته وعزيمته وتفائله وإمانه بالله ، يا شريف انت عارف انا بحبك قد ايه وال ١٥ سنه اللي نعرف بعض فيهم، بتزيد في نظري كل يوم عن التاني ، ربنا يشفيك شفاءً تاماً ويعافيك من هذا المرض الخبيث بحق الأيام المفترجه دي ، بحبك يا صاحبي ❤️ اللي بيحبه يدعيله ، لعلها اليوم ليلة القدر 🙏🏼🙏🏼 #احمد_فريد #شريف_مدكور @sherif_madkour_tv
وأضاف فريد أن شريف مدكور يحارب مرضه وسيمر من هذه الأزمة بروحه الجميلة وقوته وعزيمته وإيمانه بالله .
وقال : ” يا شريف انت عارف أنا بحبك أد إيه وال 15 سنة اللي نعرف بعض فيهم بتزيد في نظري كل يوم عن التاني ” .
ودعا أحمد فريد له بالشفاء في هذه الأيام الفضيلة وطلب من محبيه أن يدعوا له .