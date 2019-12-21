“أين أمي؟” .. شاهد مقطع لإخراج طفلة سورية من تحت الأنقاض بعد قصف طيران نظام “الأسد” لمنزل أسرتها

“أين أمي” تسأل فتاة سورية صغيرة مسعفين من أصحاب الخوذ البيضاء بعد أن تعرض منزلها للقصف وحوصرت تحت الأنقاض جراء غارة جوية في إدلب شمال غرب سوريا.

وتظهر الفتاة وتدعى إسلام حسين هبرة (تسعة أعوام) خلال لقطات صورها مسعفون، وهي تصرخ من الألم وتحاول معرفة مصير والدتها وإخواتها، فيما يحاول عنصر من الخوذ البيضاء تهدئتها. تم تصوير عملية إنقاذ الفتاة وإخراجها من تحت الأنقاض، لكن وفقا لعمال إنقاذ تحدثوا لمحطة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية فإن والدة إسلام توفيت بعد أن تم استهداف منزلها بغارتين جويتين “مزدوجتين”.

“ما عم بحسن شدّلك رجلك يا روحي” 😔 هذا فيديو دقيقتين بيلخص ساعة ونص عم يحاول عناصر الدفاع المدني خلالها تخليص الطفلة إسلام حسين هبرة من تحت الأنقاض بعد استهداف الطيران الروسي بيتهم بقرية مرديخ جنوب إدلب ، وبيظهر انتهاج الروس لاسلوب القصف المزدوج يلي صعّب مهمة الدفاع المدني pic.twitter.com/r6vC4kwsEh — azalden idlibi (@azaldenalkasem1) ١٩ ديسمبر ٢٠١٩

ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي كثف فيه النظام السوري وحليفته روسيا غاراتهم الجوية والمدفعية على محافظة إدلب منذ يوم الاثنين. وقتل أكثر من 50 شخصا في آخر جولة من الهجمات، وفقا لما ذكرته مجموعة الخوذ البيضاء، مع مقتل 16 شخصا على الأقل يوم الخميس وحده.

وتظهر الفتاة وتدعى إسلام حسين هبرة (تسعة أعوام) خلال لقطات صورها مسعفون، وهي تصرخ من الألم وتحاول معرفة مصير والدتها وإخواتها، فيما يحاول عنصر من الخوذ البيضاء تهدئتها.

تم تصوير عملية إنقاذ الفتاة وإخراجها من تحت الأنقاض، لكن وفقا لعمال إنقاذ تحدثوا لمحطة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية فإن والدة إسلام توفيت بعد أن تم استهداف منزلها بغارتين جويتين “مزدوجتين”.

ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي كثف فيه النظام السوري وحليفته روسيا غاراتهم الجوية والمدفعية على محافظة إدلب منذ يوم الاثنين. وقتل أكثر من 50 شخصا في آخر جولة من الهجمات، وفقا لما ذكرته مجموعة الخوذ البيضاء، مع مقتل 16 شخصا على الأقل يوم الخميس وحده.