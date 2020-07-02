قامت ” ميريت الحريري ” إبنة الفنان المصري الراحل ” عمر الحريري ” بإهداء المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعض من مقتنيات والدها .

وذلك في إطار دعم المشروع الفني لوزارة الثقافة الذي ينفذه المركز برئاسة الفنان ياسر صادق بتوجيهات وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال .

وتمثلت تلك المقتنيات في الآتي : نظارة طبية ورخصة القيادة الخاصة والباسبور وتذكرة طيران ومحفظة شخصية و2 روب رجالى وبدلة رجالى وبيجامة وبعض الملابس التي كان يستخدمها في تصوير أعماله .

بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية للفنان الراحل مع بعض الشخصيات العامة وشهادات تقدير حصل عليها من جهات مختلفة ودعوات لمهرجانات .

يذكر أن الفنان عمر الحريري رحل عن عالمنا في 16 أكتوبر عام 2011 عن عمر يناهز 85 عاما .