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إبن يطرد أمه من المنزل بطريقة مهينة ويطلب نشر الفيديو على ” فيس بوك ” !!

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لموقف بعيدا عن الإنسانية .. حيث ظهر بالفيديو ابن يطرد أمه من منزله بطريقة مهينة وغير أخلاقية .

كما تظهر الأم بالفيديو حافية القدمين اثناء خروجها من المنزل وقام الإبن بسبها وإلقاء أغراض خاصة بها على الأرض خارج المنزل .

بالإضافة إلى إنه طلب أن ينشر المقطع على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

وأثار الفيديو غضب متابعي مواقع التواصل الإجتماعي واعتراضهم على ما حدث للأم والإهانة التي تعرضت لها مؤكدين أن الإبن لا يوجد لديه أية إنسانية أو مشاعر بعد أن طرد والدته المسنة وينشر الفيديو وكإنه أمر طبيعي .

ولم يتضح مكان الواقعة من الفيديو ولكن رجح بعض النشطاء إنه بالكويت .

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