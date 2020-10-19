نشرت ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة ” أصالة ” مؤخرا صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلالها رسالة حب إلى صديقتها الإعلامية ” رضوى الشربيني ” .

وظهرت شام الذهبي في الصور برفقة رضوى الشربيني وكتبت في تعليقها عليها : ” قوتي ودعمي وعمودي الفقري .. أحبك بلا نهاية سوبر رضوى ” .

لتعلق رضوى على ذلك قائلة : ” انتي روح قلبي من جوه وبموت فيكي يا أحلى حاجة في الدنيا بحبك ” .

ولكن تعرض بعض المتابعين بالهجوم على رضوى الشربيني بعد نشر هذه الصور متهمين إياها بأنها السبب في فسخ خطوبة شام الذهبي وطالبوا الأخيرة بالابتعاد عنها وإلا فلن تتزوج مطلقا .