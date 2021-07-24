أعلنت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الإعلام الكويتية عن إحالة فريق عمل أحد البرامج التلفزيونية على شاشة القناة الثانية إلى التحقيق بشكل عاجل بسبب تجسيد شخصية النبي إبراهيم .

وذلك في مخالفة للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني بالوزارة .. وجاء هذا القرار بناءا على تعليمات وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب ” عبدالرحمن المطيري ” .

وجاء في بيان صحفي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن الإجراء الإداري تضمن وقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق لكشف أسباب المخالَفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونياً على لجنة الخطاب الديني في وزارة الإعلام، .

وأكدت ” أنوار مراد ” الناطقة الرسمية لوزارة الإعلام الكويتية على حرص الوزارة على عرض كل البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كافة الجوانب .. كما أشارت إلى عمل الوزارة على تطوير كافة تلفزيون الكويت بما في ذلك القناة الثانية .

المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام: بتعليمات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن المطيري اتخذت الوزارة إجراء عاجلاً بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة.#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/1ipqJWf34U — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) July 20, 2021

وكان عضو مجلس النواب الكويتي ” حمد محمد المطر ” قد وجه رسالة إلى وزير الإعلام استنكر من خلالها ما تم عرضه بالقناة الثانية من تجسيد للنبي إبراهيم مطالبا بمحاسبة المسئولين عن ذلك .

فكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر : ” وزير الإعلام .. لا يجوز ما تم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام .. فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسئول عن هذا البرنامج فقضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف ” .