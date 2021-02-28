أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بإحالة فريق عمل نشرة التاسعة على القناة الأولى للتحقيق على خلفية قيام المذيعة ” أميمة تمام ” أثناء تقديم النشرة بوضع روج على الهواء مباشرة وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والسخرية بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن فريق العمل والمذيعة لم يراعوا القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار وهو ما أدى إلى إيقاف فريق عمل نشرة التاسعة التي تمت إذاعتها يوم الجمعة الماضية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات .

وأكدت الوطنية للإعلام برئاسة ” حسين زين على ” احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة وتقديرهم واحترامهم لجهودهم في العمل وأن الخطأ وارد في العمل البشري .. ولكن انطلاقا من ثوابت الهيئة باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد جاء هذا القرار .