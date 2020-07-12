قررت النيابة العامة في بيروت إحالة الإعلامي اللبناني ” نيشان ” إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا ورئيسها ” رجب طيب أردوغان ” .

وذلك على خلفية وصف نيشان للرئيس التركي ب ” العثماني الخبيث ” خلال إحدى حلقات برنامجه ” أنا هيك ” منتقدا بشدة المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة الأرمن .

وجاءت تصريحات نيشان خلال الحلقة ردا على رسالة تلقاها من أحد متابعي البرنامج تهاجمه وتصفه باللاجئ في لبنان لكون أصوله أرمينية مما أغضبه ودفعه للهجوم على تركيا .

وحددت النيابة يوم الثامن من شهر أكتوبر المقبل موعدا لبدء محاكمة نيشان الذي من أصول أرمنية .